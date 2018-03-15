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Yol ortasında kan donduran kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 19:45 | Son Güncelleme

Rusya'da yaşanan korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bozulan aracını yol ortasında tamir etmeye kalkan adama hızla gelen bir araç çarptı. Rusya'da yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken sürücünün sağlık durumu bilinmiyor.

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Rusya araba tamiri Kaza

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