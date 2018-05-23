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Yol verme kavgası bir anda büyüdü

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

Yol verme kavgası bir anda büyüdü. Yaşanan o anlar kamerada.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kameraya yansıyan bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Yol verme tartışması yüzüyen büyüyen olayda, kamyon sürücüsü aracından inip öndeki aracın sürücüsünü darp ediyor. Bunun üzerine araçtan inen otomobil sürücüsü kavgaya başlıyor.

Otomobileden inen adam kemerini çıkarıp kamyon sürücüne karşı gelmeye çalışıyor. Otomobil sürücüsünün yanındaki kız arkadaşı da dahil herkesin izlediği kavgayı oradan geçen bir bisikletli sakin bir şekilde ayırmaya çalışıyor. Kısa sürede sinirleri yatışan sürücüler oradan ayrılıyor. Arkada bulunan başka bir aracın içindeki kişiler tarafından çekilen kavga böyle görüntüleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Londra kavga Kemer

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