Yol verme kavgası bir anda büyüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da kameraya yansıyan bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Yol verme tartışması yüzüyen büyüyen olayda, kamyon sürücüsü aracından inip öndeki aracın sürücüsünü darp ediyor. Bunun üzerine araçtan inen otomobil sürücüsü kavgaya başlıyor.
Otomobileden inen adam kemerini çıkarıp kamyon sürücüne karşı gelmeye çalışıyor. Otomobil sürücüsünün yanındaki kız arkadaşı da dahil herkesin izlediği kavgayı oradan geçen bir bisikletli sakin bir şekilde ayırmaya çalışıyor. Kısa sürede sinirleri yatışan sürücüler oradan ayrılıyor. Arkada bulunan başka bir aracın içindeki kişiler tarafından çekilen kavga böyle görüntüleniyor.
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında
Okuyucu Yorumları 0 yorum