Yola doğru atlayan köpeği aracın altında kalmaktan son anda kurtardı.

Lüleburgaz'da gerçekleşen olayda, yola fırlayan köpeği fark eden Oktay Yılgın adındaki genç, köpeği aracın altında ezilmekten son anda kurtardığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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