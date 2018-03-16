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Yola doğru atlayan köpeği aracın altında kalmaktan son anda kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Yola doğru atlayan köpeği aracın altında kalmaktan son anda kurtardı.

Lüleburgaz'da gerçekleşen olayda, yola fırlayan köpeği fark eden Oktay Yılgın adındaki genç, köpeği aracın altında ezilmekten son anda kurtardığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek yol kurtarma

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