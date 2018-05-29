HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yolcular neye uğradığını şaşırdı... Zabıtadan halk otobüsünde sürpriz evlilik teklifi

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Uşak belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 29 yaşındaki Fatih Öztürk bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatma Albayrak’a halk otobüsünü durdurarak sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Sabah erken saatlerde işe gitmek için otobüse binen Fatma Albayrak, zabıta memuru olan sevgilisi Fatih Öztürk’ten sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Zabıta Fatih Öztürk, Fatma Albayrak’ın her zamanki işyerine gittiği yol güzergahında bekleyerek mesai arkadaşlarının da yardımıyla denetleme bahanesiyle halk otobüsünü durdurdu. Otobüse binen zabıta Öztürk, sevgilisine bir buket çiçek uzattı ve ardından evlilik teklifini yaparak sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı.

Otobüste bulunan vatandaşlar bu güzel teklife kayıtsız kalmayarak birbirini delice seven genç çifti alkışlayarak tebrik ettiler. İlk önce otobüs içerisinde bulunan vatandaşlardan özür dileyerek, sevgilisi Fatma Albayrak’a evlenmek teklifinde bulundu. Albayrak, Öztürk’ün evlenme teklifine “Evet” karşılığını verirken, otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar alkışlayarak çifti tebrik etti. Sevgilisi Fatih Öztürk’den böyle bir anda evlenme teklifi beklemediğini ifade eden Fatma Albayrak, “Çok mutluyum. Çok değişik bir duygu. Evlenme teklifi bekliyordum ancak böyle bir anda beklemiyordum” dedi.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Pazarcı, peynir tenekesini açarken adeta hipnoz ettiPazarcı, peynir tenekesini açarken adeta hipnoz etti
Dürüstlüğüyle sosyal medyayı sallayan seyyar satıcıDürüstlüğüyle sosyal medyayı sallayan seyyar satıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zabıta uşak evlilik teklifi Fatih Öztürk fatma albayrak

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pazarcı, peynir tenekesini açarken adeta hipnoz etti

Pazarcı, peynir tenekesini açarken adeta hipnoz etti

Dürüstlüğüyle sosyal medyayı sallayan seyyar satıcı

Dürüstlüğüyle sosyal medyayı sallayan seyyar satıcı

Off-road yarışlarında "Bas emmi bas" ile gelen kupa

Off-road yarışlarında "Bas emmi bas" ile gelen kupa

Yalova'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

Yalova'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

İngiltere: Ölüme meydan okunan peynir yarışında rekor geldi

İngiltere: Ölüme meydan okunan peynir yarışında rekor geldi

Fuarda feci kaza! Bir anda düştüler

Fuarda feci kaza! Bir anda düştüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.