Yolcular neye uğradığını şaşırdı... Zabıtadan halk otobüsünde sürpriz evlilik teklifi

Sabah erken saatlerde işe gitmek için otobüse binen Fatma Albayrak, zabıta memuru olan sevgilisi Fatih Öztürk’ten sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Zabıta Fatih Öztürk, Fatma Albayrak’ın her zamanki işyerine gittiği yol güzergahında bekleyerek mesai arkadaşlarının da yardımıyla denetleme bahanesiyle halk otobüsünü durdurdu. Otobüse binen zabıta Öztürk, sevgilisine bir buket çiçek uzattı ve ardından evlilik teklifini yaparak sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı.
Otobüste bulunan vatandaşlar bu güzel teklife kayıtsız kalmayarak birbirini delice seven genç çifti alkışlayarak tebrik ettiler. İlk önce otobüs içerisinde bulunan vatandaşlardan özür dileyerek, sevgilisi Fatma Albayrak’a evlenmek teklifinde bulundu. Albayrak, Öztürk’ün evlenme teklifine “Evet” karşılığını verirken, otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar alkışlayarak çifti tebrik etti. Sevgilisi Fatih Öztürk’den böyle bir anda evlenme teklifi beklemediğini ifade eden Fatma Albayrak, “Çok mutluyum. Çok değişik bir duygu. Evlenme teklifi bekliyordum ancak böyle bir anda beklemiyordum” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!
Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum