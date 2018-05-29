Yolcular neye uğradığını şaşırdı... Zabıtadan halk otobüsünde sürpriz evlilik teklifi

Sabah erken saatlerde işe gitmek için otobüse binen Fatma Albayrak, zabıta memuru olan sevgilisi Fatih Öztürk’ten sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Zabıta Fatih Öztürk, Fatma Albayrak’ın her zamanki işyerine gittiği yol güzergahında bekleyerek mesai arkadaşlarının da yardımıyla denetleme bahanesiyle halk otobüsünü durdurdu. Otobüse binen zabıta Öztürk, sevgilisine bir buket çiçek uzattı ve ardından evlilik teklifini yaparak sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı.

Otobüste bulunan vatandaşlar bu güzel teklife kayıtsız kalmayarak birbirini delice seven genç çifti alkışlayarak tebrik ettiler. İlk önce otobüs içerisinde bulunan vatandaşlardan özür dileyerek, sevgilisi Fatma Albayrak’a evlenmek teklifinde bulundu. Albayrak, Öztürk’ün evlenme teklifine “Evet” karşılığını verirken, otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar alkışlayarak çifti tebrik etti. Sevgilisi Fatih Öztürk’den böyle bir anda evlenme teklifi beklemediğini ifade eden Fatma Albayrak, “Çok mutluyum. Çok değişik bir duygu. Evlenme teklifi bekliyordum ancak böyle bir anda beklemiyordum” dedi.

