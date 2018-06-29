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Yolda duran kadının bileğini öptü

İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Yolda duran kadının bileğini öptü, kadınlar ne olduğunu anlamadı.

Çin'de durakta beklerken bir genç kızın bileğini öpen sapık cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Genç kız ne olduğunu anlamaya çalışırken adam bir anda ortadan kayboldu. Bu görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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çin Sapık

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