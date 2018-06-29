Yolda duran kadının bileğini öptü

Çin'de durakta beklerken bir genç kızın bileğini öpen sapık cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Genç kız ne olduğunu anlamaya çalışırken adam bir anda ortadan kayboldu. Bu görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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