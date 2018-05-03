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Yolda ilginç görüntü! Çekyatı böyle taşıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir sürücü minibüsüne sığdıramadığı çekyatı aracın arkasına bağlayarak taşıdı. İlginç taşıma yöntemi görenleri şaşırtırken objektiflere de böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da minibüsü ile ev eşyası taşıyan bir şahıs, minibüsün içi ve tavandaki demir bagajı dolunca çekyatı minibüsün arkasına bağlayıp sürüyerek taşıdı. Zaman zaman trafiği tehlikeye de düşüren sürücü, taşıma sistemi gayet normalmiş gibi çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan gözlerden kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli çekyat Taşıma

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