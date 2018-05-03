Yolda ilginç görüntü! Çekyatı böyle taşıdı

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da minibüsü ile ev eşyası taşıyan bir şahıs, minibüsün içi ve tavandaki demir bagajı dolunca çekyatı minibüsün arkasına bağlayıp sürüyerek taşıdı. Zaman zaman trafiği tehlikeye de düşüren sürücü, taşıma sistemi gayet normalmiş gibi çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan gözlerden kayboldu. (İHA)

