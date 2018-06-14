Yolda seyreden aracın tekeri fırladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşanan bir kaza görüntüsü eşine rastlanır cinsten. Görüntülerde yolda seyreden beyaz aracın tekerleği bir anda çıkıyor. Araçtan fırlayan tekerlek ir süre hızla ilerlerken daha sonra karşı şeride geçiyor ve karşıdan gelen mavi renkli araca çarpıyor. Yaşanan o anlar bir araç kamerasına yansıyor. İşte o görüntü.





