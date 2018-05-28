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Yolda yürürken kargaların saldırısına uğrayan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Yolda yürürken kargaların saldırısına uğrayan adam.

Yolda yürürken bir anda kargaların saldırısına uğrayan adam ne yapsa da onlardan kurtulamadı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ilgi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
karga saldırı

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