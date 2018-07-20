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Yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşta selam verdiler

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ankara’da küçük yaşta 7 çocuk, yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiler.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, Hacı Kadın Mahallesi’nde bulunan bir marketten alışveriş yapan 7 küçük çocuk, cadde üzerinden geçen polis aracını görünce yola doğru koştu. Çocuklar polis ekibine, esas duruşa geçerek selam verdi. Ayrıca aralarında bulunan küçük yaştaki erkek çocuğunun ise selam verirken ki ciddiyeti dikkat çekti. Bu anları kaydeden polis memuru ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hızla yayılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çocuk polis

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