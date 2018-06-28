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Yolun ortasında kaşık oyunu oynayan dayı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

Yolun ortasında kaşık oyunu oynayan dayı.

Ankara'da yol ortasında kaşık oyunu oynayan dayının görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaşık oyunu

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