Yolun ortasında kaşık oyunu oynayan dayı.

Ankara'da yol ortasında kaşık oyunu oynayan dayının görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o görüntü.
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