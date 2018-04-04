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YouTube'a saldıran Nasim Aghdam kim?

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

YouTube'a saldıran Nasim Aghdam kim?

YouTube genel merkezine saldırı düzenleyen İran asıllı Nasim Aghdam'ın bu suçu neden işlediği hala araştırılıyor. Türkçe videolar da paylaştığı bilinen hayvan hakları savunucusu ve vegan Aghdam'ın videolarının filtrelenmesi ve kazancının azalması nedeniyle YouTube'a öfkeli olduğu kaydediliyor. (DW)

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youtube saldırı nasim aghdam

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