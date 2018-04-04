YouTube'a saldıran Nasim Aghdam kim?

YouTube genel merkezine saldırı düzenleyen İran asıllı Nasim Aghdam'ın bu suçu neden işlediği hala araştırılıyor. Türkçe videolar da paylaştığı bilinen hayvan hakları savunucusu ve vegan Aghdam'ın videolarının filtrelenmesi ve kazancının azalması nedeniyle YouTube'a öfkeli olduğu kaydediliyor. (DW)