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Yük gemilerinin çarpışması böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Yük gemilerinin çarpışması böyle görüntülendi

Pakistan'da bulunan Karachi Limanı'nda dev yük gemileri çarpıştı konteynerler denize düştü. Amatör kamera tarafından yaşanan kaza saniye saniye böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan yük gemisi çarpışma

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