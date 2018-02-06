HABER

Yüksekliği 4 metreye kadar ulaşıyor, ilk kez görenleri hayrete düşürüyor

İLGİNÇ HABERLER | 06.02.2018 11:38 | Son Güncelleme

Yüksekliği 4 metreye kadar ulaşan karınca yuvaları, ilk kez görenleri hayrete düşürüyor.

Etiyopya’nın çeşitli bölgelerinde yoğun olarak görülen ve bazılarının yüksekliği 4 metreye kadar ulaşan karınca yuvaları, ilk kez görenleri hayrete düşünüyor. Karıncaların gökdelenleri peri bacalarını andırıyor.

yuva-1

Etiyopya’nın ağırlıklı olarak güneyinde olmak üzere çeşitli bölgelerinde yoğun olarak görülen karınca yuvalarının yüksekliği 4 metreyi buluyor. Bazıları şişkin bazıları ise ince uzun olan yuvalar, ilk kez görenleri hayrete düşürüyor. Büyük bir titizlikle yapıldığı anlaşılan yuvalar, peri bacalarını andırıyor. Yerel halkın sıradan gördüğü karınca gökdelenleri, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. (İHA)

yuva-2

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Radyo-Tv Karınca Yuva

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askerden gelen Mehmetçiğin babasına yaptığı duygu dolu sürpriz

Askerden gelen Mehmetçiğin babasına yaptığı duygu dolu sürpriz

Zabıt katibi 'Erik Dalı' şarkısını duyunca...

Zabıt katibi 'Erik Dalı' şarkısını duyunca...

Polisten kaçarken 5. kattan düştü

Polisten kaçarken 5. kattan düştü

Tek seferde 50 adet çiğ yumurtayı içti!

Tek seferde 50 adet çiğ yumurtayı içti!

Pembe peygamber devesinin böcek avı

Pembe peygamber devesinin böcek avı

Metrelerce uçtu! İşte feci kaza anı

Metrelerce uçtu! İşte feci kaza anı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.