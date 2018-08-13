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Yunus balıkları horon oynadı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Vatandaşlarla birlikte horon oynayan yunusların görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Muğla'da vatandaşlarla birlikte horon oynayan yunusların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
yunus balık Horon Muğla

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