Yunus balıkları izleyenleri mest etti

İstanbul Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri mest etti. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 5 yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık 1 saat boyunca boğazda avlanan yunuslar yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.
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