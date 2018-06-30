Yunus balıkları izleyenleri mest etti

İstanbul Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri mest etti. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 5 yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık 1 saat boyunca boğazda avlanan yunuslar yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.



PARTNER Haydi gel Kaya