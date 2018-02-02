HABER

Yürek burkan görüntü! Hislerine karşılık bulamayınca öldü

İLGİNÇ HABERLER | 02.02.2018 15:15 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki Mana adasında yaşayan sümsük kuşu, adaya konulan kuş heykellerinden biriyle 3 yıl boyunca ilişki yaşamaya çalıştı. Hislerine hiçbir zaman karşılık bulamayan Nigel isimli kuş, gerçek aşkı bulamadan sahte kuşların arasında tek başına öldü.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda sümsük kuşu

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fizik kurallarını yeniden yazdı

Fizik kurallarını yeniden yazdı

Tavşanların kavgası kameralara böyle yansıdı

Tavşanların kavgası kameralara böyle yansıdı

Görünmez kazanın böylesi

Görünmez kazanın böylesi

Talihsiz adamın kötü günü

Talihsiz adamın kötü günü

Ünlü dansçıyı ölüm sahnede yakaladı!

Ünlü dansçıyı ölüm sahnede yakaladı!

Adana'da dehşete düşüren görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

Adana'da dehşete düşüren görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.