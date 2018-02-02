Yürek burkan görüntü! Hislerine karşılık bulamayınca öldü

Yeni Zelanda'daki Mana adasında yaşayan sümsük kuşu, adaya konulan kuş heykellerinden biriyle 3 yıl boyunca ilişki yaşamaya çalıştı. Hislerine hiçbir zaman karşılık bulamayan Nigel isimli kuş, gerçek aşkı bulamadan sahte kuşların arasında tek başına öldü.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.