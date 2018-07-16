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Yürek burkan görüntü! Yağmur altında ders çalıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 21:03 | Son Güncelleme

Muson yağmurları altında ödevini bitirmeye çalışan çocuğun yürekleri burkan görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Filipinler'de etkili olan Muson Yağmurları birçok insanı zor şartlara sürükledi. O zor şartlara sürüklenen kişilerden birisi de 8 yaşındaki Elaine Dolfo. Kendisi evsiz ve uyuyan annesinin baş ucunda, yağmur altında ödevini bitirmeye çalışıyor...

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Anahtar Kelimeler:
muson yağmurları Filipinler Ders Çocuk

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