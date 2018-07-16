Yürek burkan görüntü! Yağmur altında ders çalıştı

Filipinler'de etkili olan Muson Yağmurları birçok insanı zor şartlara sürükledi. O zor şartlara sürüklenen kişilerden birisi de 8 yaşındaki Elaine Dolfo. Kendisi evsiz ve uyuyan annesinin baş ucunda, yağmur altında ödevini bitirmeye çalışıyor...



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