Yürekleri ağza getiren görüntü! İkinci kattaki evine böyle girdi

Ortaokul öğrencisi olan oğlu ve arkadaşları buldukları bir merdiveni ikinci kattaki evlerinin açık olan mutfak camına dayadı. Arkadaşı ile birlikte merdivenle eve tırmanan çocuk kapıyı annesine açtı. Evin küçük oğlu kapıdan çıkarak aşağıya inerken, arkadaşı ise eve çıktığı merdivenden geri inmesi ise dikkat çekti. Yaşanan bu durum ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.
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