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Yürekleri ağza getiren şov! Nusret'e Katar'dan yerli rakip

İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2018 18:41 | Son Güncelleme

Katar'da hizmet veren bir Türk firma, yaptığı şovla kendine hayran bıraktı.

Katar'da hizmet veren bir Türk firma, gelen müşterilere yaptığı şovla hem yürekleri ağza getirdi hem kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada bir anda yayılan videoya kullanıcılar, 'Nusret'i tahtından eder' yorumlarında bulundu.

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Katar nusret

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