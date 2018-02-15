Yürüyen merdivende dehşet olay!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüde dehşet anları saniye saniye kaydedildi. Havaalanında bulunan yürüyen merdivende köpeğiyle birlikte çıkan kadın, köpeğinin ayağının sıkışması sonucu korku dolu anlar yaşadı.

Patilerinden birisi yürüyen merdivenle zemin arasında sıkışan köpek kurtarılmaya çalışılırken o sırada oraya gelen bir adam merdiveni durdurmayı başarıyor. Sahibinin köpeği kurtarmak için denediği yöntemler işe yaramayınca oraya gelen görevliler ve polis yardımıyla köpek sıkıştığı yerden çıkarılıyor.

Olayın görüntülerinin yayılmasından sonra yürüyen merdivende evcil hayvanların serbest bırakılmaması uyarısı yapıldı.