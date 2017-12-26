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Yürüyen merdivende yaptığıyla yürekleri ağza getirdi

İLGİNÇ HABERLER | 26.12.2017 14:44 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Yürüyen merdivenden yukarı doğru çıkarken bir anda ters takla atan çocuk görenleri şaşırttı. Bir AVM'de kaydedilen görüntülere sosyal medya kullanıcıları beğeni yağmuruna tutarken, bir kısmından da tepkiler geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Takla Yürüyen Merdiven

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