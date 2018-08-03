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Yürüyen merdivene tırmanmak isteyen kızın hazin sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Yürüyen merdivene tutunarak oyun oynayan kızlardan biri kendini oyuna kaptırınca yere düştü.

Yürüyen merdivenin başına toplanan gençler oyun oynarken sırayla merdivene yandan tırmanmaya başladılar. Ancak içlerinden birisi mesafe kısayken kendini yere bırakamadı ve olanlar oldu.

Bir anda yükseğe doğru çıkan kız, kendini yere bırakmak zorunda kaldı. Yaşanan olayda ayak bileği kırılan kız daha sonra hastaneye kaldırıldı. İşte o anlara ait görüntü.


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Yürüyen Merdiven oyun Çocuk ayak bileği

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