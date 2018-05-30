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Yuvaya çıkan kediyi anne karga pişman etti

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

Başkent'te bir ağacın tepesindeki kuş yuvasındaki yavrulara ulaşmaya çalışan kedi, anne karganın saldırısı ile neye uğradığını şaşırdı.

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde bir sitenin bahçesinde bulunan çam ağacına çıkan kedi, ağaçta bulunan yuvadaki kuşlara ulaşmaya çalıştı. Yavrularının tehlike altında olduğunu gören anne karga, kediye saldırdı.

Çıktığı ağaçtan aşağı da inemeyen kedi neye uğradığını şaşırdı. Olay gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri, hem kediyi çıktığı yerden kurtardı hemde kedinin yavru kuşlara zarar vermesini önledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kedi karga

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