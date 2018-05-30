Yuvaya çıkan kediyi anne karga pişman etti

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde bir sitenin bahçesinde bulunan çam ağacına çıkan kedi, ağaçta bulunan yuvadaki kuşlara ulaşmaya çalıştı. Yavrularının tehlike altında olduğunu gören anne karga, kediye saldırdı.
Çıktığı ağaçtan aşağı da inemeyen kedi neye uğradığını şaşırdı. Olay gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri, hem kediyi çıktığı yerden kurtardı hemde kedinin yavru kuşlara zarar vermesini önledi. (İHA)
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