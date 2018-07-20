Yüzlerce kaçak alkol şişesi böyle imha edildi

Hindistan'da Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndan kaçak içkileri piyasaya sürmek üzere olan kişiler yakalanınca, elde kalan yüzlerce şişe için imha çalışması başlatıldı.

600'den fazla kaçak içki şişesinin olduğu bilgisi verilen olayda, yere dizilen şişeler bir silindir tarafından görevliler kontrolünde tuzla buz edildi. O anlara ait görüntü de bu şekilde kayda alındı. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgi gördü.

