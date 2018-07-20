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Yüzlerce kaçak alkol şişesi böyle imha edildi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Hindistan'da havalimanında ticaret yapılmak üzere yakalanan kaçak içkiler, yapılan çalışmayla imha edildi. Yüzlerce şişe bir silindir tarafından yok edildi. O anlar amatör kameraya kaydedildi.

Hindistan'da Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndan kaçak içkileri piyasaya sürmek üzere olan kişiler yakalanınca, elde kalan yüzlerce şişe için imha çalışması başlatıldı.

600'den fazla kaçak içki şişesinin olduğu bilgisi verilen olayda, yere dizilen şişeler bir silindir tarafından görevliler kontrolünde tuzla buz edildi. O anlara ait görüntü de bu şekilde kayda alındı. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaçak içki imha

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vicdansızlar nasıl kıydınız o absolutlara chevaslara jacklere öbur tarafta sıze bunun hesabını soracakalrdır alkol severler :)))))))
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