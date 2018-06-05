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Yüzlerce tuğla çocukların üzerine yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

Çin'de bir köyde tuğla yığınının kenarında oturan çocuklar, yığının devrilmesi sonucu yüzlerce tuğlanın altında kaldı. Yaşanan bu korkunç görüntü güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de bir köyde tuğla yığının kenarında bulunan lastikte oturan çocuklar annesinin gözleri önünde dehşeti yaşadı. Görüntülerde inşaat bölgesinde çalışan anne, çocukları o bölgedeyken tuğlaların düştüğünü fark ediyor. Düşen birkaç tuğlayı tutmaya çalışırken o sırada yüzlerce tuğla lastik üzerinde oturan çocukların üzerine devriliyor. Çocuklar yüzlerce tuğlanın altında kalıyor

Yardıma gelen işçiler ve köy halkı çocukları kurtarmak için seferber oluyor. Verilen bilgiye göre çocukların şans eseri ölmediği, yaralı olarak hastanede tedavi altında oldukları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Tuğla Çocuk

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