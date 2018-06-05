Yüzlerce tuğla çocukların üzerine yıkıldı

Çin'de bir köyde tuğla yığının kenarında bulunan lastikte oturan çocuklar annesinin gözleri önünde dehşeti yaşadı. Görüntülerde inşaat bölgesinde çalışan anne, çocukları o bölgedeyken tuğlaların düştüğünü fark ediyor. Düşen birkaç tuğlayı tutmaya çalışırken o sırada yüzlerce tuğla lastik üzerinde oturan çocukların üzerine devriliyor. Çocuklar yüzlerce tuğlanın altında kalıyor

Yardıma gelen işçiler ve köy halkı çocukları kurtarmak için seferber oluyor. Verilen bilgiye göre çocukların şans eseri ölmediği, yaralı olarak hastanede tedavi altında oldukları belirtildi.

