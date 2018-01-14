HABER

Yüzünde havai fişek patlattı

İLGİNÇ HABERLER | 14.01.2018 21:13 | Son Güncelleme 8 saat önce

Florida'nın Sarasota kentinde bir adam mavi toz bulunan bir havai fişeği yüzünde patlattı. Kafası toz bulutunun içinde kalan adamın o anlarını ise arkadaşları kameraya böyle kaydetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Florida havai fişek

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böylesi görülmedi! İşte pazarın baterist mısırcısı

Daha önce böylesi görülmedi! İşte pazarın baterist mısırcısı

İşte özel harekat polisinin çocuklarıyla buluştuğu an

İşte özel harekat polisinin çocuklarıyla buluştuğu an

Muayeneden geçirmedikleri aracı için böyle isyan etti

Muayeneden geçirmedikleri aracı için böyle isyan etti

Polisler ekip otosunda çılgınca eğlendi

Polisler ekip otosunda çılgınca eğlendi

Böyle yarış görülmedi

Böyle yarış görülmedi

Sevimli köpek dışarı çıkmak istemeyince...

Sevimli köpek dışarı çıkmak istemeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.