Zamanında Tetris oynamanın faydaları

Sosyal medyada yayılan bir görüntü espri konusu oldu. Valizini koltuğun üst tarafındaki bölmeye adeta sıfıra sıfır yerleştirmeyi başaran adamın görüntüsü viral oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda geometri bilmenin faydaları esprileri yapılırken, zamanında tetris oynamış biri olmanın avantajları gibi çeşitli yorumlar yapıldı. İşte o görüntü.

