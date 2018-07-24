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Zamanında Tetris oynamanın faydaları

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Zamanında Tetris oynamanın avantajı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü espri konusu oldu. Valizini koltuğun üst tarafındaki bölmeye adeta sıfıra sıfır yerleştirmeyi başaran adamın görüntüsü viral oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda geometri bilmenin faydaları esprileri yapılırken, zamanında tetris oynamış biri olmanın avantajları gibi çeşitli yorumlar yapıldı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
yolcu Valiz Tetris

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