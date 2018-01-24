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Zehirli çıyan fareyi 30 saniyede öldürdü

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 13:40 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yapılan bir araştırma sırasında dünyanın en zehirli türlerinden olan kırmızı kafalı çıyan, fareyi 30 saniyede öldürdü. Zehirli sürüngen fareyle temas ettikten 30 saniye sonra etkisini veriyor ve fare vücut fonksiyonlarını kaybediyor.

Çin'de yapılan bu araştırmada, kısa süre içinde farenin solunumu yok eden çıyanın görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıldı.

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fare zehir çıyan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu neyin testi şimdi. o çiyanın zehirli olduğu belli. savunmasız bir hayvanın üzerine atıp zehrinimi test ettiler yoksa sadece video çekmek içinmi.
İnsanlara bu çiyan ı görürseniz ne yapacağınızı bilin mesajı ...
Doğanın inanılmaz dengesi. Sadece güçlüler ayakta kalır.
Bunun üstüne de bi atmaca falan atın da bari zinciri kurun
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