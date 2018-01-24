Zehirli çıyan fareyi 30 saniyede öldürdü

Yapılan bir araştırma sırasında dünyanın en zehirli türlerinden olan kırmızı kafalı çıyan, fareyi 30 saniyede öldürdü. Zehirli sürüngen fareyle temas ettikten 30 saniye sonra etkisini veriyor ve fare vücut fonksiyonlarını kaybediyor.
Çin'de yapılan bu araştırmada, kısa süre içinde farenin solunumu yok eden çıyanın görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıldı.
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