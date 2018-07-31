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Zeka dolu hareket! Kapkaççı ne yapacağını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kadın, kapkaça uğrayacağını anlayınca öyle bir hareket yaptı ki, adam neye uğradığını şaşırdı.

Kendisine doğru yaklaşan kapkaççıyı fark eden kadın, çantasını fırlatarak kapkaççıyı kendisinden uzaklaştırmayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç kadın kapkaççı sosyal medya

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