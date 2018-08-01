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Zeytinburnu'nda 'laf atma' kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu kişilerle bir grup arasında tekme tokat kavga çıktı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zeytinburnu'nda bir grup yabancı uyruklu gencin sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attığı iddiası üzerine kavga çıktı. Kızın akrabalarıyla gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi sokakta yürüyen iki kadına sözlü tacizde bulundu. Kadınlar buradan hızla uzaklaşırken, çevrede bulunan kişiler yaşananlara tepki gösterdi.

Kızın durumu söylemesi üzerinde akrabaları sokağa geldi. Sokakta gençlerle başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. (DHA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu kavga laf atma

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