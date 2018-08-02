Zeytinburnu'nda pes dedirten hırsızlık

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, 31 Temmuz'da Telsiz Mahallesi'nde bir evin balkonundan atlayan R.S'yi (17) yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, ikamette oturan kişinin cep telefonu çıktı. Telefon sahibine teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

İlçede meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan ekipler, gözaltındaki R.S. ile M.A. (17), M.Ş. (16) ve A.G'nin birlikte 8 evden hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Polis, M.A'yı gözaltına alırken, M.Ş'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde, iki şüpheliden birinin ikinci katın balkonuna tırmandığı, bir süre sonra elinde çanta ile aşağı atladığı, başka bir görüntüde de iki şüphelinin birbirlerine yardım ederek bir binanın ikinci katına tırmandıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından R.S. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

