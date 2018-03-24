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Zina ile suçlanan kadını ağaca asıp, kırbaçla dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 24.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

Hindistan'da meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kadın ağaca asılarak kırbaçla dövüldü.

Hindistan'ın Delhi yakınlarındaki Bulandshahr'da meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kadın ağaca asılarak kırbaçla dövüldü. Deri kemerle dövülen kadının zina suçu işlediği söylendi. Kadının daha sonra kalabalıkta bulunan erkekler tarafından cinsel saldırıya uğradığı öğrenildi.

Bir köy lideri tarafından yönetilen mahkemede kadının zina suçu işlediğine karar verildiği ve kocası tarafından cezalandırıldığı iddia edildi.

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Hindistan zina kadın dayak kırbaç

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