Zincire bağladığı köpeği otomobiliyle koşturdu

Eyyübiye Mahallesinde meydana gelen olayda, hareket halindeki 06 GDH 12 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, köpeği araca bindirmeyip boynundaki demir zinciri camdan tuttu. Araç ilerlerken, köpek de koşmaya çalıştı. Aracın yanında koşan köpeği gören vatandaşlar, olayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Vatandaşlar, köpeği otomobilin yanında boynunda zinciriyle kilometrelerce koşturan sürücü ve yanındaki kişiye tepki gösterdi. Ara sokaklarda gözden kaybolan sürücünün peşinden koşan köpeğin zaman zaman boynundaki zincir dolayısıyla zor anlar yaşadığı görüldü.