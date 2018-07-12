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Zincirleme kaza böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Zincirleme kaza böyle görüntülendi.

Rusya’nın Smolensk şehrinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Önündeki araç yavaşlayınca sağa kıran sürücünün otomobiline kamyonun çarpmasıyla yaşanan kazaya toplamda 4 araç karıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya zincirleme kaza

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