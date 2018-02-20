Zor anlar! Köpek, adamı ısırdı ve...

Çin'de yaşanan olayda köpeğin adamı bacağından ısırdığı görülüyor. Adamı köpekten kurtarmak isteyen arkadaşları zor anlar yaşıyor.
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