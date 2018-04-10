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Zürafayı görünce ne yapacağını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

Zürafanın başını otomobilin camından içeri uzattığını gören kadın bir anda camı kapatmaya kalkınca cam zürafanın başında parçalandı.

Belki ilgi isteyen belki de acıkmış olan sevimli zürafanın, başını otomobilin camından içeri doğru uzattığını gören kadın, camı kapatmaya kalkınca cam zürafanın başında parçalandı.

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Anahtar Kelimeler:
zürafa kadın araba CAM

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