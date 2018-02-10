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"11 liramı geri ver" diyen takipçiye Şahan Gökbakar’dan yanıt

MAGAZİN HABERLERİ | 10.02.2018 16:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaşayan Oğuzhan Kalaycı, filmini beğenmeyip eleştiride bulunduğu Şahan Gökbakar’ın kendisine verdiği cevapla kamuoyunda geniş yer buldu.Şarkıcı Ayça Tekindor, sosyal medya üzerinden Cem Yılmaz’ın yeni filmini beğenmediğini paylaşması üzerine filmin oyuncularından Zafer Algöz’ün tepkisiyle karşılaşmıştı.

Zonguldak’ta yaşayan Oğuzhan Kalaycı, filmini beğenmeyip eleştiride bulunduğu Şahan Gökbakar’ın kendisine verdiği cevapla kamuoyunda geniş yer buldu.
Şarkıcı Ayça Tekindor, sosyal medya üzerinden Cem Yılmaz’ın yeni filmini beğenmediğini paylaşması üzerine filmin oyuncularından Zafer Algöz’ün tepkisiyle karşılaşmıştı. Algöz, Tekindor’a “IBAN’ı gönder paranı geri göndereceğim” yanıtını vermişti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın son filmi “Kayhan”ı izlemek için sinemaya giden Oğuzhan Kalaycı isimli takipçisi de filmi beğenmediğini söyleyip, “Abi bu film gerçekten çok vasat, 11 liramı geri ver lütfen” yorumunda bulundu. Kalaycı’ya yanıt veren Gökbakar, “Bilet ödemelerini Zafer Algöz abin yapıyor, onu ara” şeklinde göndermede bulundu.

“Önemsemez diye düşünüyordum, topu Algöz’e attı”
Oğuzhan Kalaycı, Gökbakar’dan aldığı yanıt üzerine şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Şahan Gökbakar hayranı olduğunu söyleyen Kalaycı, “Sıkı bir sinema takipçisi olarak ve aynı zamanda Şahan Gökbakar takipçisi olarak yeni çıkardığı filmine hemen gitmek istedim ve gittim. Recep İvedik’teki beklentilerimizle aynı seviyede beklenti olunca gerçekten vasat geldi. Bunu da esprili bir dille Şahan ile paylaşmak istedim. Şahan’a yazdığımda aslında böyle bir yorum vermesini hiç beklemiyordum. Daha çok aslında film hakkında konuşur ya da önemsemez diye düşünüyordum. Bir anda topu Zafer Algöz’e attı. Beni tersleyen bir üslupla ‘Paranı git Zafer Algöz’den al’ gibi bir konuşma yaptı. Aslında ben sinema yıldızlarımızın eleştiriye açık olmasını istiyorum. Bu şekilde tersleyerek bir yere varacaklarını sanmıyorum. Sonuçta eleştiri insanları geliştiren ve bir yerlere daha varması için hedefini ilerleten bir olaydır. Ama bizim sinema sanatçılarımız eleştiri duyduklarında kötü yoruma şey yapıyorlar” diye konuştu.

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