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29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına babasını bulmak için katılan Hülya Koç’un hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.Herdem Yalçın, Muammer Demirbüken ile olan dini nikâhlı evliliğinden dünyaya gelen Hülya Koç, babasının kendilerini 3 aylıkken kız çocuğu olması nedeniyle terk ettiğini söyledi.

29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına babasını bulmak için katılan Hülya Koç’un hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Herdem Yalçın, Muammer Demirbüken ile olan dini nikâhlı evliliğinden dünyaya gelen Hülya Koç, babasının kendilerini 3 aylıkken kız çocuğu olması nedeniyle terk ettiğini söyledi. Anneanne ve dedesiyle büyüyen Koç, onların vefatından sonra yengesi ve dayısıyla yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi. Koç, gözyaşları içerisinde en büyük isteğinin hiç tanımadığı babasına bir kez olsun sarılmak istediğini ifade etti. Esra Erol, 10 dakika içinde baba Muammer Demirbüken’i bularak Hülya Koç’a babasının sesini ilk kez duymasını sağladı.
Baba, Muammer Demirbüken canlı yayında tüm bilgileri doğrularken, büyük bir şok geçirerek konuşmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Hülya Koç’un babası Muammer Demirbüken, kısa bir görüşmenin ardından “Şuan konuşamıyorum, camideyim” diyerek telefonu kapattı.

29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu

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