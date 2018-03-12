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91 yaşındaki ünlü Fransız modacı hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 19:56 | Son Güncelleme

Ünlü Fransız modacı Hubert de Givenchy, 91 yaşında hayatını kaybetti.Audrey Hepburn, Grace Kelly ve Jackie Kennedy gibi isimleri giydiren ünlü Fransız modacı Hubert de Givenchy hayatını kaybetti.

Ünlü Fransız modacı Hubert de Givenchy, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Audrey Hepburn, Grace Kelly ve Jackie Kennedy gibi isimleri giydiren ünlü Fransız modacı Hubert de Givenchy hayatını kaybetti. Ünlü modacının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Hubert de Givenchy’nin eski bir haute couture tasarımcısı olan ortağı Philippe Venet, haberi doğrulayarak derin üzüntü içinde olduğunu açıkladı.
Givenchy, Audrey Hepburn’un başrölünde olduğu 1961 yapımı Blake Edwards imzalı Tiffany’deki Kahvaltı filminin açılış sahnesinde giydiği ikonik “küçük siyah elbise” tasarımcısı olarak hafızalara kazındı. Hepburn ile arasındaki dostluk 40 yıl boyunca süren Givenchy, moda ve sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırarak efsane isimler arasına girdi. Givenchy, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Pierre Balmain ve Christian Dior ile birlikte çalıştı. 1952’de kendi moda evini açmadan önce avangard tasarımcı Elsa Schiaparelli’nin yanında çalışıyordu. Burada karışık ve eşleştirilebilen bluz, etek, ceket ve pantolon kombinasyonlarını tanıttı.

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