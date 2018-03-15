HABER

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e yoğun ilgi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Yılın komedi filmlerinden biri olan "Ailecek Şaşkınız" filminin Mersin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterirken, söyleşiye katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir izleyenleri kahkahaya boğdu.Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız” filmi Mersin galası için başrol oyuncuları Murat Cemcir ile Ahmet Kural, Mersinli sinemaseverlerle buluştu.

Yılın komedi filmlerinden biri olan "Ailecek Şaşkınız" filminin Mersin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterirken, söyleşiye katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir izleyenleri kahkahaya boğdu.
Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız” filmi Mersin galası için başrol oyuncuları Murat Cemcir ile Ahmet Kural, Mersinli sinemaseverlerle buluştu. Forum Mersin Alışveriş Merkezi’ndeki sinemada film gösterimi öncesinde sevenleriyle buluşan Kural ve Cemcir, hayranlarıyla özlem giderdi. Söyleşide bol bol espri yapan ikili, sevenlerini kahkahaya boğdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen seyirciler, sordukları sorularla da merak ettikleri konulara cevap buldu.
Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, Mersin’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Çukurova insanının kendilerini çok sevdiğini söyleyen Murat Cemcir, "Geçen sene Ayhan Taş var diye ilgi gösterdiler sandık, ama bizi de çok seviyorlar. Bugün çok güzel bir ilgi var. Dram dizisi olacak mı diyorlar, ama hayatımız dram zaten. Ne kadar güldürürsek o kadar kardır diye düşünüyoruz. Komediyi seviyoruz. Film, umduğumuzdan iyi gidiyor. Yeni bir şey deneyelim, seyirci teveccüh gösterir diyorduk. Bayağı teveccüh gösterdiler, mutlu ettiler bizi" diye konuştu.
Filme ilginin çok güzel olduğunu vurgulayan Ahmet Kural ise, "Bu film için bu kadar beklemiyorduk. Çünkü yeni bir şey denedik ve beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk. Şu anda Selçuk Aydemir tarafından yeni dizi yazılıyor. İkinci bölüm bitmek üzere, ama biz de okumadık. Eylül gibi yayında olmayı planlıyoruz. Yine bir komedi dizisi olacak. Dram çeksek kimse bizi ciddiye alıp ağlamaz. Albüm soruları geliyor, ama en fazla film müziği yaparız" dedi.

Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu da Malatyalı Azer Bülbül

Bu da Malatyalı Azer Bülbül

Ailecek Şaşkınız filminin 'Adana' galası yapıldı

Ailecek Şaşkınız filminin 'Adana' galası yapıldı

Eva Herzigova, Alman moda markasının kapsül koleksiyonu seçti

Eva Herzigova, Alman moda markasının kapsül koleksiyonu seçti

People by Fabrika’nın yeni sezonunu Burcu Esmersoy açtı

People by Fabrika’nın yeni sezonunu Burcu Esmersoy açtı

Derya Baykal, Adanalı kadınlarla buluştu

Derya Baykal, Adanalı kadınlarla buluştu

Türk sinemasının hanımefendisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

Türk sinemasının hanımefendisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.