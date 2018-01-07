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Ahmet Şafak, Sakarya'da sevenlerini coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 20:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

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