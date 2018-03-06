’Ailecek Şaşkınız’ın İzmir galasında kahkaha tufanı

Yılın en önemli komedi filmlerinden olan “Ailecek Şaşkınız” filminin İzmir galasına sinemaseverler büyük ilgi gösterirken, söyleşiye katılan Ahmet Kural ile Murat Cemcir izleyenleri kahkahaya boğdu.

Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız” filmi İzmir galası için başrol oyuncularıyla birlikte İzmirli sinemaseverlerle buluştu. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve “Ailecek Şaşkınız” film ekibi, film gösterimi öncesinde düzenlenen söyleşide sevenleri ile özlem giderdi. Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Film çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini ancak bazı talihsizliklerinde yaşandığını anlatan Ahmet Kural, “At sahnesinde at kaçırdı beni. Asfalt yolda çekimimiz vardı. Atın çekim aracını geçmemesi lazımdı aslında ama birden hızlandı. Murat’ın da gökdelen sahnesi baya zorladı.Gökdelenin 40’ıncı katından sarktı. Ama her şeye rağmen çok güzel geçti çekimlerimiz ve güzel bir film ortaya çıktı. Seyircilerimizin de bunu şimdiden göstermesi bizi mutlu ediyor” dedi.

İkiliden yepyeni dizi geliyor

Her filmde ikili olarak yer aldıklarını ve ayrılmayı düşünmediklerini belirten Murat Cemcir de yeni bir diziye başlayacaklarının müjdesini verdi.

İkili, İzmir Optimum AVM sinemalarında filmin yayınlandığı bütün salonları gezerek izleyenlerle de sohbet ederek, filmi de onlarla birlikte izledi. Filmin gösterime girmesiyle sinemaseverler kahkahaya boğuldu.