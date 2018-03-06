HABER

’Ailecek Şaşkınız’ın İzmir galasında kahkaha tufanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Yılın en önemli komedi filmlerinden olan “Ailecek Şaşkınız” filminin İzmir galasına sinemaseverler büyük ilgi gösterirken, söyleşiye katılan Ahmet Kural ile Murat Cemcir izleyenleri kahkahaya boğdu.Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız” filmi İzmir galası için başrol oyuncularıyla birlikte İzmirli sinemaseverlerle buluştu.

Yılın en önemli komedi filmlerinden olan “Ailecek Şaşkınız” filminin İzmir galasına sinemaseverler büyük ilgi gösterirken, söyleşiye katılan Ahmet Kural ile Murat Cemcir izleyenleri kahkahaya boğdu.
Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız” filmi İzmir galası için başrol oyuncularıyla birlikte İzmirli sinemaseverlerle buluştu. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve “Ailecek Şaşkınız” film ekibi, film gösterimi öncesinde düzenlenen söyleşide sevenleri ile özlem giderdi. Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Film çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini ancak bazı talihsizliklerinde yaşandığını anlatan Ahmet Kural, “At sahnesinde at kaçırdı beni. Asfalt yolda çekimimiz vardı. Atın çekim aracını geçmemesi lazımdı aslında ama birden hızlandı. Murat’ın da gökdelen sahnesi baya zorladı.Gökdelenin 40’ıncı katından sarktı. Ama her şeye rağmen çok güzel geçti çekimlerimiz ve güzel bir film ortaya çıktı. Seyircilerimizin de bunu şimdiden göstermesi bizi mutlu ediyor” dedi.

İkiliden yepyeni dizi geliyor
Her filmde ikili olarak yer aldıklarını ve ayrılmayı düşünmediklerini belirten Murat Cemcir de yeni bir diziye başlayacaklarının müjdesini verdi.
İkili, İzmir Optimum AVM sinemalarında filmin yayınlandığı bütün salonları gezerek izleyenlerle de sohbet ederek, filmi de onlarla birlikte izledi. Filmin gösterime girmesiyle sinemaseverler kahkahaya boğuldu.

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Seda Sayan'dan 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var' sözlerine açıklama

Seda Sayan'dan 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var' sözlerine açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
25 yıllık küslük 2 şarkıyla tatlıya bağlandı

25 yıllık küslük 2 şarkıyla tatlıya bağlandı

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.