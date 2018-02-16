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Ajda Pekkan Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 12:53 | Son Güncelleme

Mega star Ajda Pekkan, Modacı Zeynep Kartal Özçelik'in kendisi için hazırladığı özel koleksiyonunu sunmak için, Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor.

Ajda Pekkan Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor

Celal Sönmez / Londra, 16 Şubat (DHA) - Mega star Ajda Pekkan, Modacı Zeynep Kartal Özçelik'in kendisi için hazırladığı özel koleksiyonunu sunmak için, Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor.
Unlü moda tasarımcısı Zeynep Kartal Özçelik'in, Ajda Pekkan için hazırladığı 25 parça özel kaleksiyonu, Cumartesi günü Londra Moda Haftası kapsamında, THY, Özgül Holding ve Kaptan Kumaş’ın sponsorluğunda sunulacak.
Freemason’s Hall Salonu'nda yaklaşık 400 davetliye gösterime girecek olan koleksiyon, tasarımları ile bir çok ünlüyü kırmızı halıda yürüten Zeynep Kartal Özçelik'in en yeni koleksiyonu olarak podyuma çıkacak.
Defile öncesinde "Elbise-i Osmaniyye" adlı fotoğraf sergisinin açılacağını belirten Zeynep Kartal Özçelik, "geçmiş ile bugün arasındaki köprünün şıklık" olduğunhu vurguladı ve "Merak konusu olan fotoğraf sergisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı din ve etnik kökenlere mensup halklara yönelik bakış açısı vurgulanacak" diye açıkladı. (DHA)

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