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Alanya'da İrem Derici rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi'nin hizmete açtığı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nın açılışında şarkıcı İrem Derici konser verdi.

Engin ANAK ALANYA, (DHA)Alanya Belediyesi'nin hizmete açtığı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nın açılışında şarkıcı İrem Derici konser verdi. İlçenin Tavşandamı Mevkii'nde 50 bin metrekarelik alana inşa edilen yaşam alanı İrem Derici konseriyle açıldı. Günün erken saatlerinde çeşitli eğlence ve etkinliklerle başlayan açılış programında, etkinliğin sponsorlarından Radyo D alana kurduğu kabinden gün boyunca etkinliği canlı yayınla dinleyicilerine aktardı. Radyonun 'sarı şeker' lakaplı DJ'i Sema Eryiğit Emek canlı yayına konuklar alarak etkinliği tanıttı. Gün boyu süren eğlencelerin ardından konser programına geçildi. Sarı şeker Sema'nın sunduğu İrem Derici konseri öncesi açılış konuşması yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 6.5 milyon TL yatırımla Alanya'mıza kazandırdığımız Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı, Alanya'mızın değerine değer katacak yeni bir cazibe merkezidir. Alanya'yı her zaman el üstünde tutan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin adını verdiğimiz sosyal yaşam alanımız, bugün Alanya'ya çok yakışan yapısıyla tüm kente kapılarını açıyor. Sosyal yaşam alanımız, görsel zenginliği, manzarası ve sunduğu imkânlarla Antalya'ya ve hatta Türkiye'ye model oluşturabilecek örnek bir tesistir. Çocuklarımızın gönlünce eğleneceği, halkımızın en keyifli zamanlarını geçireceği, nezih bir mekân olarak yıllarca Alanya halkımıza hizmet verecektir dedi. Konuşmaların ardından Başkan Adem Murat Yücel, Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nın açılışını protokol üyeleriyle birlikte yaptı. İREM DERİCİ'DEN KONSER Resmi açılışın ardından yapılan havai fişek gösterisinin sonlanmasıyla akşam pop müzik şarkıcısı İrem Derici sahneye çıktı. Sade siyah elbiseyle sahneye çıkan Derici konserine 'Dantel' adlı şarkısıyla başladı. Alanı dolduran yaklaşık 10 bin kişiye kendi şarkılarının yanı sıra sevilen pop şarkılarını da seslendiren İrem Derici, kanserden hayata gözlerini yuman Harun Kolçak'ı sahneden anarak, ölümünden kısa süre önce yapılan 'Çeyrek Asır' adlı albümünde yaptıkları 'Gir Kanıma' şarkısının düetinde seyircilerden eşlik etmelerini istedi. Şarkı arasında sahneleye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki yerleşik yabancı öğrenciler ve kardeş şehirlerden gelen yabancı öğrenciler 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını İrem Derici ile birlikte söyledi. Konser sonrasında ise Adem Murat Yücel, İrem Derici'ye teşekkür plaketi ve üzerinde İrem Derici'nin resmi bulunan su kabağı verdi.

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