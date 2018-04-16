Antalyalı DJ, Salda Gölü'nde çalacak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYALI DJ Sıla Özbek, 4-6 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur Salda Gölü'nde düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak.
Maldivler Gençlik Festivali 2018 adı verilen etkinliğin bu yıl ilk kez yapılacağını belirten DJ Sıla Özbek, 5 Mayıs günü mikser başına geçeceğini söyledi. Evindeki stüdyoda hazırladığı mikslerini çalacağını söyleyen Özbek, "Salda Gölü'ne birkaç kez gittim. Çok güzel bir yer. Beyaz kumsalı, göz alıcı. Burada düzenlenecek festival, gölün tanıtımı için de çok önemli. Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılımcılar gelecek" dedi.
Festivalin duyurusunu kendi fanları için sosyal medya hesaplarından da yapan DJ Özbek, festivali iple çektiğini vurguladı.
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