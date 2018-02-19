Antalya’ya sessiz disko geliyor

Dünyanın dört bir yanında alternatif, farklı bir eğlence tarzı olan ’Sessiz Disko’, Antalya’da DJ David Şaboy ve Berna Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşecek.
24 Şubat’ta ’Sessiz Disko’ etkinliği kapsamında katılımcılar, alışveriş merkezi içinde gerçek bir diskoya dönüştürülecek alanda ünlü Dj’ler David Şaboy ve Berna Öztürk’ün çaldığı müzikler eşliğinde kişiye özel kulaklıklar aracılığıyla dinleyip dans edecek. Böylece katılımcıların bir kısmı bir köşede slow müzikle dans ederken, bir kısmı daha hareketli müziklerle dans ederek ritimlere ayak uyduracak.
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