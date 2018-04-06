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AVM'de göz kamaştıran defile 

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

BURSA'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AVM'de göz kamaştıran defile 

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Podyuma çıkan mankenler, ünlü markaların gelinlik, abiye ve damatlıklarını tanıttı.
​Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Anatolium AVM, evlilik arifesindeki çiftlerin hazırlık süreçlerine katkıda bulunma amacıyla ‘Hayatı Yakala’ sloganı ile Evlilik Festivali düzenledi. Festival kapsamında alışveriş merkezinde defile düzenlendi. Dünyaca ünlü markaların gelinlik, abiye ve damatlıkları, mankenler tarafından podyumda tanıtıldı. Göz kamaştıran defileye, başta evlilik hazırlığı yapan çiftler olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI

AVM'de göz kamaştıran defile AVM'de göz kamaştıran defile AVM'de göz kamaştıran defile AVM'de göz kamaştıran defile

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