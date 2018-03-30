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’Avrasya güzelleri’ Türkiye’ye geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

6 Nisan gecesi İstanbul’da ilk kez Grand Cevahir Hotel’de gerçekleşecek olan ’Miss Global Eurasia Stars’ Avrasya güzelleri ile unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.20 farklı ülkeden büyük bir özenle seçilen, hepsinin kendi ülkelerinde dereceye girip, birinci geldiği taçlı güzellerin arasından en güzelinin seçildiği ’Miss Global Eurasia Stars’ ilk kez İstanbul’da düzenleniyor.

’Avrasya güzelleri’ Türkiye’ye geliyor

6 Nisan gecesi İstanbul’da ilk kez Grand Cevahir Hotel’de gerçekleşecek olan ’Miss Global Eurasia Stars’ Avrasya güzelleri ile unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

20 farklı ülkeden büyük bir özenle seçilen, hepsinin kendi ülkelerinde dereceye girip, birinci geldiği taçlı güzellerin arasından en güzelinin seçildiği ’Miss Global Eurasia Stars’ ilk kez İstanbul’da düzenleniyor. 6 Nisan tarihinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleşecek olan eşsiz gecede birbirinden iddialı yarışmacılar podyuma renk katarken, hünerlerini sergilemek için jüri karşısına geçecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde Emre Kaya ve ekibinin sahne şovlarının ardından ödüller sahiplerini bulacak.

’Avrasya güzelleri’ Türkiye’ye geliyor

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