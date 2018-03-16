Ayça Varlıer’e babasından sürpriz

"Kalk Gidelim" dizisinin başarılı oyuncusu Ayça Varlıer’in babası, yaptığı sürprizle kızına duygusal anlar yaşattı.
"Kalk Gidelim" adlı dizide Nurcan karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça Varlıer, dizi, tiyatro ve konserler nedeniyle ailesiyle çok sık bir araya gelemiyor. Bunun üzerine Muğla’daki dizi setini ziyarete gelen baba Varlıer’in kızı ile karşılaştıkları ilk an sette duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Babasını karşısında gören Ayça Varlıer, önce çığlık attı sonra babasına sarılarak hasret giderdi. Sanatçı Varlıer, "Babamla arkadaş gibiyiz. Onu iki gün görmesem burnumda tüttüğünü hissediyorum’’ diyerek özlemini dile getirdi.
Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken, dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum