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Ayça Varlıer’e babasından sürpriz

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

"Kalk Gidelim" dizisinin başarılı oyuncusu Ayça Varlıer’in babası, yaptığı sürprizle kızına duygusal anlar yaşattı."Kalk Gidelim" adlı dizide Nurcan karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça Varlıer, dizi, tiyatro ve konserler nedeniyle ailesiyle çok sık bir araya gelemiyor.

"Kalk Gidelim" dizisinin başarılı oyuncusu Ayça Varlıer’in babası, yaptığı sürprizle kızına duygusal anlar yaşattı.
"Kalk Gidelim" adlı dizide Nurcan karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça Varlıer, dizi, tiyatro ve konserler nedeniyle ailesiyle çok sık bir araya gelemiyor. Bunun üzerine Muğla’daki dizi setini ziyarete gelen baba Varlıer’in kızı ile karşılaştıkları ilk an sette duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Babasını karşısında gören Ayça Varlıer, önce çığlık attı sonra babasına sarılarak hasret giderdi. Sanatçı Varlıer, "Babamla arkadaş gibiyiz. Onu iki gün görmesem burnumda tüttüğünü hissediyorum’’ diyerek özlemini dile getirdi.
Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken, dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

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