HABER

Aydilge Marmaris’te konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Aydilge Marmaris’te konser verdi.

Ünlü şarkıcı Aydilge Marmaris’te konser verdi. Kent merkezindeki konsere Aydilge hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, şarkıcı Aydilge konser verdi. Atatürk Meydanı’ndaki konseri binlerce kişi izledi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Aydilge sevilen şarkılarını Marmarisliler için söyledi. İzleyiciler, ünlü şarkıcının sahne performansını videoya kaydetmek için adeta yarıştı. İzleyicilerle ara ara sohbet eden Aydilge, performansı ile sevenlerinden tam not aldı. Aydilge, önümüzdeki aylarda tekrar Marmaris’e geleceğini belirterek sahneden ayrıldı.

Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?
'Tosuncuk'un yeni bombası''Tosuncuk'un yeni bombası'
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek Ailesi’nin mutlu günü

Erkek Ailesi’nin mutlu günü

İzel'in oynadığı filmin çekimi tamamlandı

İzel'in oynadığı filmin çekimi tamamlandı

’Avrasya güzelleri’ Türkiye’ye geliyor

’Avrasya güzelleri’ Türkiye’ye geliyor

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

Karadenizli ünlü sanatçı Resul Dindar’ın annesi yaşam mücadelesini kaybetti

Karadenizli ünlü sanatçı Resul Dindar’ın annesi yaşam mücadelesini kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.